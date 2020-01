F1, Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023

ROMA - Il pilota olandese Max Verstappen ha rinnovato il suo contratto con la Red Bull fino a tutto il 2023. Lo ha annunciato, via social, lo stesso giovane pilota. "Sono davvero felice -ha scritto Verstappen- di aver esteso la mia collaborazione con la Aston Martin Red Bull Racing che ha creduto in me e mi ha dato l'opportunità di iniziare in Formula 1 e di questo sarò sempre molto grato".

Very proud and happy that @redbullracing will stay my home until 2023. We started this journey together and they have supported me from day 1. I want to win with @redbull and @HondaRacingF1, our goal is to fight for a World Championship together. The best is yet to come! #YesBoys pic.twitter.com/gal9QVTEFO