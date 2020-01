F1, Coulthard: "Hamilton non ha bisogno della Ferrari"

ROMA - L'ex pilota di Formula 1 David Coulthard ha rilasciato un'interessante intervista a Reuters nella quale tocca più volte il tema del possibile addio di Lewis Hamilton dalla Mercedes. Si parla sempre più insistentemente di contatti tra il sei volte campione del mondo e la Ferrari, ma la leggenda scozzese "sconsiglia" un cambio di scuderia per il britannico che ha dominato la seconda metà del decennio: "Non ho mai pensato che Lewis sarebbe andato da nessun’altra parte, sono sicuro che stia parlando con la Ferrari, ma è sempre stato con la Mercedes. Perché rompere ed andare via?”

© AP

I dubbi dello scozzese

Coulthard non crede che l'eventuale approdo in Ferrari nel 2021 sia necessario a Hamilton per completare il percorso in una carriera già straordinaria: “Non ritengo che abbia bisogno dell’abbraccio avvolgente ed emotivo che troverebbe in Ferrari e non credo che il marchio della Ferrari sia stampato all’interno della sua mente sin da quando era un bambino piccolo. Allora perché farlo? Per i soldi? Ne ha in abbondanza”.