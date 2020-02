F1, Binotto: "La Ferrari ha piloti migliori ma bisogna crescere"

ROMA - "Pronostici è sbagliato farne. Lo scorso anno dopo i test siamo partiti pensando di andare fortissimo e poi c'è stata la doccia fredda nella prima gara in Australia e ci siamo ripresi solo alla fine. Siamo giovani. C'è ancora tanto da crescere". Così il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, ha parlato del presente ma anche del futuro a "Che tempo che fa". "Ci sono lezioni da imparare dal passato, ad esempio sul fronte della affidabilità. L'importante è crescere. Tutti i cicli vincenti hanno avuto bisogno di anni. E poi non ci sono mai stati avversari così forti".

"Quest'anno faremo 1000 gran premi, come noi nessun altro. È il 70° anno della Formula Uno. La @ScuderiaFerrari c'è sempre stata."



Mattia Binotto a #CTCF pic.twitter.com/CeHsEyykOd — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 16, 2020

Vettel e Leclerc

Parlando di Sebastian Vettel e Charles Leclerc, Binotto ha detto: "Credo che abbiamo due piloti fantastici, la coppia migliore che si possa avere in Formula 1. Seb è un quattro volte campione del mondo, quanto a Charles è la prima volta che un ragazzo della Drive Academy arriva fino alla Ferrari e ha vinto una gara come quella di Monza alla sua seconda stagione in F1, che è tanta roba".