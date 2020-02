Ferrari, Vettel: "Schumacher mi ha trasmesso l'amore per la Rossa"

ROMA - A un mese dall'inzio del campionato del Mondo di Formula 1 2020, Sebastian Vettel è pronto a salire sulla nuova Ferrari presentata qualche giorno fa. "Non ho ancora testato la nuova macchina - ha dichiarato il pilota tedesco, ospite della trasmissione "Che tempo che fa" su Rai 2 -, sono soltanto salito per provare il sedile. Se ho paura in gara? No. C'è rispetto per la situazione in cui siamo, ma la passione per la guida è così grande e le sensazioni così fantastiche che vanno al di là del timore per i rischi che corriamo". Poi una battuta sul suo idolo: "è ovviamente Michael Schumacher, lui mi ha trasmesso l'amore per la Rossa".

"Il sedile per me è nero. Ora lo chiedo anche io rosso."@Charles_Leclerc e Sebastian Vettel sulla nuova SF1000 @ScuderiaFerrari a #CTCF pic.twitter.com/3Qe6IP3fZy — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 16, 2020