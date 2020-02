Hamilton: "In Formula 1 non c'è uguaglianza di genere"

ROMA - "Sono onesto, questo è il mio quattordicesimo anno di carriera e non vedo alcun cambiamento in questo settore. Quando parlo di questo settore, non si tratta solo di piloti, ma di ingegneri, media. Non ho la risposta sul perché ciò non sia cambiato, ma sono sicuro di avere un modo per provare a cambiare la situazione". Lewis Hamilton ci ha abituato nel corso degli anni a parlare di temi sociali come l'inclusività e l'uguaglianza di genere e, come riportato da Marca, ha voluto ancora una volta lanciare un messaggio molto chiaro all'intero mondo della Formula 1.

© AFPS

Il monito del pilota inglese

La situazione, in particolar modo per quanto riguarda le presenze femminili all'interno del Circus, non è quella che Hamilton avrebbe sperato qualche anno fa, ma il pilota britannico ammette che la Mercedes, da questo punto di vista, è una piccola isola felice: "All’interno della nostra squadra, ho visto molta più diversità. È qualcosa di cui ho parlato con Toto Wolff. Al premio Laureus ho parlato dell'uguaglianza di genere, dell’essere aperti a tutte le classi, a tutte le religioni, e non penso che in questo sport ci sia una grande varietà e penso che sia giusto cambiare".