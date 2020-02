F1, Carey: "Coronavirus? In Australia si corre regolarmente"

ROMA - “Stiamo attraversando un momento difficile, ma la situazione cambia ogni giorno che passa. Il mondo non ama l’incertezza. Questo è un problema importante e lo affronteremo comodamente. A Melbourne si correrà, è l’unica città al mondo che celebra una gara di F1 e un Grand Slam di tennis e vogliamo che il GP festeggi i suoi 25 anni ad Albert Park". Il presidente di Liberty Media non ha dubbi: a Melbourne si correrà regolarmente e il Mondiale 2020 di Formula 1 avrà inizio il 15 marzo con il Gran Premio d'Australia, anche se la situazione legata all'allarme coronavirus resta, in queste due settimane, in costante monitoraggio.

© LAPRESSE

Vietnam a rischio

Qualche problema in più sembra poter sorgere per quanto concerne invece il primo storico GP del Vietnam, paese estremamente a contatto con la Cina dalla quale è scaturito il virus che sta preoccupando il Circus così come l'intera comunità globale: "Ho parlato con i nostri partner ad Hanoi e vogliamo continuare, ma dobbiamo assicurarci di avere flessibilità e opzioni per risolvere i problemi logistici per andare alle gare e lasciare i paesi in seguito”.