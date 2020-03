Coronavirus, Mercedes ai tifosi australiani: "Grazie per il vostro supporto"

MELBOURNE - "Un ringraziamento speciale ai nostri tifosi sia a Melbourne che in tutto il mondo per il supporto in questi tempi incerti. Condividiamo la vostra delusione e frustrazione. Ma apprezziamo la comprensione che avete dimostrato. Ora piú che mai, siamo #DrivenByEachOther". Cosí la Mercedes, sul proprio profilo Twitter, ha voluto ringraziare tutti i tifosi della Formula 1 e del team, che non potranno assistere al GP d'Australia, prova inaugurale del mondiale di F1, annullata ufficialmente ieri, dopo che un meccanico della McLaren è risultato positivo al Coronavirus Covid-19.

A special thanks to our fans both in Melbourne and around the world for the support in these uncertain times ?



We share your disappointment. We recognise your frustration. But we appreciate the understanding you have shown



Now more than ever, we are #DrivenByEachOther pic.twitter.com/vpWT5za4Hu