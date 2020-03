F1 Australia, i team: "Difficile non essere in pista, ma sicurezza prima di tutto"

MELBOURNE - "È difficile sapere che oggi non stiamo correndo per tutti voi, #Tifosi. Questo è un momento difficile per tutti in tutto il mondo. Siate forti, state al sicuro!". Con questo tweet la scuderia Ferrari ha lanciato un messaggio ai propri tifosi, e agli appassionati di Formula 1 in tutto il mondo. Il via del Mondiale di F1 in Australia, questo weekend, è stato rinviato con l'annullamento della gara di Melbourne, a causa dell'emergenza Coronavirus.

It’s hard knowing that we’re not racing for you all today, #Tifosi

This is a tough time for everyone around the world ??



Stay strong, stay safe. #essereFerrari pic.twitter.com/t9gBdhKnqD — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 15, 2020

Mercedes: Ci sono cose più grandi delle corse... State al sicuro!

Anche in casa Mercedes il team ha deciso di inviare un messaggio a tutti i tifosi: "Correre in pista è la nostra passione. È quello che siamo. È quello che facciamo. Ci dispiace di non poter essere in pista oggi in pista. Ma alcune cose sono più grandi delle corse... State al sicuro. Prendetevi cura l'uno dell'altro e ci vedremo presto", scrivono su Twitter dalla scuderia. "In quello che sarebbe stato il giorno della gara in Australia, il team è tornato alla base. - twittano, infine, dalla Red Bull - Gareggiare è ciò che facciamo meglio, ma in questo momento è importante mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti".