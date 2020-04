Domenicali elogia Leclerc: "Ragazzo eccezionale, avrà un futuro brillante"

ROMA - La pandemia di Covid-19 ha messo alle corde anche il mondo della Formula 1: la serie regina dei motori ha dovuto rinviare o cancellare diversi gran premi, ultimo il Gran Premio del Canada. "Sono veramente strane le domeniche senza F1 - racconta Stefano Domenicali in un'intervista al quotidiano francese L'Equipe -, spero che l’automobilismo e tutto lo sport in generale possa presto ricominciare. Non si tratta soltanto del nostro morale, che deve essere sostenuto e intrattenuto da questo genere di spettacoli, ma soprattutto della nostra economia".

Leclerc, il futuro è tuo

L'amministratore delegato Lamborghini, nonché ex team principal Ferrari, parla anche di Charles Leclerc: "È un ragazzo eccezionale, un talento fuori dal comune, non ci sono dubbi sul fatto che avrà un futuro brillante – prosegue Domenicali – innanzitutto ha un carattere splendido, una profonda personalità e competenze di guida impressionanti. Mi ricorda Jules Bianchi, che ho avuto la fortuna di conoscere. La sua perdita è stata uno shock, prego ancora spesso alla sua memoria. Leclerc ha imparato ad essere paziente alla Ferrari ed è cresciuto in fretta. Ogni goccia del suo sangue è marchiata Ferrari. È entrato presto a far parte della Ferrari Driver Academy, parla benissimo l’italiano e per quanto venga rispettata la sua nazionalità monegasca tanti in Italia lo considerano un italiano, specialmente dopo la sua straordinaria vittoria a Monza nella scorsa stagione".