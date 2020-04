Coronavirus F1, Haas mette in congedo i dipendenti in Gran Bretagna

ROMA - Anche la Haas decide di intervenire in questo momento davvero complicato anche per il mondo della Formula 1 a causa della pandemia di coronavirus che sta comportando ripercussioni economiche nel Circus. Il team americano, per far fronte a queste perdite, ha deciso di sospendere le proprie attività in Gran Bretagna e ha messo in congedo i propri dipendenti, oppure in disoccupazione parziale.

© Getty Images

Taglio degli stipendi per Grosjean e Magnussen

A riportarlo è il sito ufficiale della Formula 1, che ha sottolineato come la Haas abbia trovato anche l'accordo con i due piloti Romain Grosjean e Kevin Magnussen per una riduzione degli stipendi della stagione in corso, seguendo così le orme di McLaren, Williams, Racing Point e Renault, in attesa di capire se la stagione 2020 potrà effettivamente avere inizio.