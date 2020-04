Coronavirus F1, Sainz: "Vorrei seguire un corso di ingegneria con Stallard"

MADRID - “Recentemente ho scoperto di voler seguire un corso di ingegneria online con Tom Stallard, il mio ingegnere di pista. Vorrei riuscire a comprendere meglio alcune caratteristiche della mia vettura in maniera più dettagliata e tecnica”. Il pilota della McLaren Carlos Sainz ha trovato un modo nuovo per affrontare lo stop forzato della Formula 1 legato alla pandemia di Coronavirus.

Affrontare la quarantena al meglio

Come riporta il sito ufficiale del circus, formula1.com, c’è chi si dedica alle serie tv o ai film, chi in cucina o imparando qualcosa di nuovo. Il pilota spagnolo, invece, ha intrapreso un’altra strada volendo capire più nel dettaglio come funziona la sua vettura e per farlo ha chiesto aiuto al suo fidato ingegnere di pista: "Non so come sarà studiare online ma credo andrà bene: mi terrà impegnato e metterò a frutto tutto ciò che imparerò per comprendere meglio una vettura di Formula 1”.

Ma la sete di conoscenza del numero 55 della McLaren non si ferma a questo: "Vorrei capire meglio l'economia e il mercato azionario così ho fatto una chat con mio papà e con coloro che lo aiutano con i suoi investimenti", le parole dello spagnolo.

Ma un pilota deve mantenersi in forma durante la quarantena forzata e in questo Sainz è aiutato dalla sua famiglia: “Ora sono diventato "Coach Carlos" grazie all'aiuto del personal trainer Rupert Manwaring: alleno la mia famiglia con diete e piani di allenamento personalizzati. Cerco di mantenerli motivati, perché lo sport aiuta tanto e producendo endorfine permette a tutti di essere più felici in questo momento” ha concluso il figlio del due volte campione del mondo di rally, Carlos Sainz Senior.