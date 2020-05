F1 Mercedes: "Solo illazioni il nostro disimpegno nelle corse"

BRACKLEY – “Le speculazioni su un potenziale ritiro dalla Formula 1 continuano ad essere infondate e irresponsabili”. La Mercedes stoppa con fermezza le illazioni che vorrebbero un disimpegno da parte del team campione del mondo in Formula 1. Voci, provenienti dalla Germania, che parlano di un piano per vendere la squadra a Lawrence Stroll, attuale proprietario della Racing Point che, dal prossimo anno, assumerà il nome Aston Martin.

In Formula 1 per tanti anni

Le frecce d’argento, in un momento di grandi cambiamenti per la Formula 1 derivanti dai nuovi regolamenti stabiliti dalla FIA per il 2021, hanno tenuto a precisare che l’intenzione è quella di continuare con tutto il team vincente degli ultimi anni sebbene sia Toto Wolff che i due piloti Hamilton e Bottas abbiano il contratto in scadenza.

Daimler, la casa madre di Mercedes, ha così chiarito la propria posizione in una nota: “Lo sport ha adottato le misure giuste per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19 e la sua futura sostenibilità finanziaria: naturalmente accogliamo con favore queste nuove regole. La nostra chiara intenzione è quella di continuare a correre in Formula 1 nei prossimi anni e di farlo con Toto Wolff”.