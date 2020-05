F1 Ricciardo: "Spero che Vettel continui a correre"

PERTH - "Se lo conosco abbastanza bene, credo che Sebastian sia ancora abbastanza affamato e competitivo da voler continuare". Daniel Ricciardo parla così di Vettel e del futuro che attende il pilota tedesco alla fine della stagione quando il suo rapporto con la Ferrari avrà termine.

Seb deve correre ancora

Il pilota australiano della Renault, che il prossimo anno correrà per la McLaren, nutre la speranza che il quattro volte campione del mondo, suo ex compagno di squadra nel 2014 in Red Bull, continui nella prossima stagione. L’addio di Vettell alla Ferrari ha dato il via a un domino di piloti che, probabilmente, proseguirà per tutta l’annata. Sainz è approdato alla Rossa mentre lo stesso Ricciardo sostituirà lo spagnolo a Woking. Inoltre sono in scadenza di contratto Hamilton, Bottas e si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno nel Circus di Alonso.

La Red Bull si è già defilata dalla corsa a Vettel e così le ipotesi più probabili restano la Mercedes, la Aston Martin, oggi Racing Point, e la Renault. Parlando alla CNN, Ricciardo ha esposto il suo punto di vista: "Mi piace Seb. L’ho avuto come compagno di squadra ma come pilota, in generale, porta un valore aggiunto al nostro sport. È uno dei pochissimi, se non l'unico, che non è attivo sui social media: rimane una delle personalità più forti e vincenti di sempre nella Formula 1 ma al tempo stesso rimane sempre molto riservato”.