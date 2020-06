F1 McLaren, Brown: "Ricciardo e Norris coppia molto emozionante"

WOKING – “Daniel è un pilota che volevamo già da un paio di stagioni. Ritengo che insieme a Lando formeranno una della coppie di piloti più eccitanti del Circus nel 2021”. Zak Brown, CEO della McLaren, parla già del prossimo anno e appare emozionato e fiducioso sui due top driver che saliranno sulla vettura britannica.

Potenzialità per vincere

Il numero uno della scuderia di Woking racconta come il pilota australiano arrivi alla McLaren con due anni di ritardo avendo preferito la Renault una volta chiuso il rapporto con la Red Bull: “Daniel, una volta lasciato il team austriaco, ha preferito andare in Renault ma stavolta abbiamo finalmente il nostro uomo. Non dimentichiamoci mai che parliamo di un pilota che ha vinto sette Gran Premi” le parole di Brown al podcast F1 Nation.

Ricciardo prenderà il posto di Carlos Sainz, passato nel frattempo alla Ferrari, e affiancherà con Norris rendendoli agli occhi dei fan una delle coppie più accattivanti secondo l’Amministratore Delegato della McLaren. Brown è convinto che un pilota dalla forte personalità come l’australiano, insieme alla spavalderia del giovane di Bristol, possano essere le chiavi per far tornare la scuderia britannica ai vertici.

Naturalmente perché ciò accada ci sarà bisogno di una vettura all’altezza: “Penso che Daniel sia in grado di vincere immediatamente il campionato del mondo se avesse a disposizione la macchina adatta. Non credo che saremo in grado di dargli una vettura simile già nel 2021 ma la speranza è di affidargli una McLaren che possa mettere in luce il suo talento” ha concluso Brown.