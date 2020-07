GP Austria: Hamilton domina le prime libere, Leclerc decimo

SPIELBERG – Lewis Hamilton e la Mercedes dominano la prima sessione di prove libere del Gp di Austria. Sul circuito del Red Bull Ring, il campione del mondo in carica ha messo tutti in fila con il tempo di 1:04.816, unico a scendere sotto l’1:05. Seconda posizione per il compagno di squadra Valtteri Bottas staccato di 0.356 mentre Max Verstappen, con la Red Bull, si piazza in terza posizione con 0.602 di ritardo. Le Ferrari, rispettivamente decima e dodicesima con Leclerc e Vettel, sono staccate di oltre un secondo ma hanno girato solo con gomma gialla.

Bene McLaren e Racing Point

Positivi i primi giri sulla pista austriaca per la McLaren, quarta con Sainz, lontano di 0.602, e sesta con Norris, a 0.805. Si accomoda in quinta posizione invece Sergio Perez con la Racing Point che si ferma a 0.696 da Hamilton.