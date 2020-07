F1 Mercedes, Wolff: "Rinnovo Hamilton? Decideremo più avanti"

SPIELBERG - "Quando e se rinnoveremo con Hamilton? Crediamo sia meglio prendere una decisione più tardi". Parlando ai microfoni di Sky Sport F1, Toto Wolff, team principal della Mercedes, non si sbilancia sul futuro del sei volte campione del mondo Lewis Hamilton che ha il contratto in scadenza a fine anno al pari di Bottas e dello stesso Wolff. "Piloti come Sainz, Ricciardo e Vettel sono in una situazione strana e difficile perché hanno tutta una stagione da fare con una squadra diversa rispetto a quella del loro futuro" ha concluso il manager austriaco.