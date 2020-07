GP Stiria: disastro qualifiche per le Ferrari, Vettel decimo e Leclerc undicesimo

SPIELBERG - Lewis Hamilton scatterà dalla pole position del GP di Stiria, secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. La pioggia battente sul circuito di Spielberg, sin dalle prime ore del mattino, ha costretto la direzione gara a cancellare la terza sessione di prove libere e a posticipare di 45 minuti l'inizio delle qualifiche. Approfittando di una finestra senza maltempo, i piloti sono scesi in pista e il campione del mondo ha centrato il miglior tempo. In prima fila anche Max Verstappen, seguito da Carlos Sainz e dall'altra Mercedes di Valtteri Bottas. Male le Ferrari, con Sebastian Vettel solo decimo e Charles Leclerc che resta fuori dalla Top 10: il monegasco è solo undicesimo nel Q2, domani lo aspetta una gara in salita.

© 2020 Pool

Le qualifiche

Prima sessione sfortunata per Antonio Giovinazzi che, quando manca un minuto al termine, tocca un cordolo ed esce di pista, danneggiando la vettura. Il pilota dell'Alfa Romeo resta quindi escluso dalle Q2 e la bandiera rossa esposta in pista decreta la fine della sessione: fuori anche il compagno di squadra Kimi Raikkonen, Sergio Perez, Nicholas Latifi e Romain Grosjean. Eliminati al termine del Q2 George Russell, Lance Stroll, Daniil Kvyat e Kevin Magnussen.

