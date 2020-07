GP Stiria, Wolff: "Il giro di Hamilton? Impressionante"

SPIELBERG - La prestazione di Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP di Stiria non è stata di questo mondo: anche il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è rimasto a bocca aperta di fronte al risultato ottenuto dal campione del mondo che, nell'ultima sessione delle qualifiche ha stracciato Max Verstappen, rifilandogli 1,2 secondi, con un giro perfetto. "Raramente si vede uno spettacolo come questo: non ricordo di aver mai visto 1,2 secondi di margine tra il primo e il secondo", ha spiegato Wolff.

Spettacolo impressionante

Hamilton "stava bilanciando perfettamente la vettura, doveva combattere con l'aquaplaning, ma il suo controllo dell'acceleratore era incredibile. Pilota e vettura sembravano un tutt'uno". A causa delle condizioni pericolose in pista, caratterizzata da una scarsa visibilità a causa della pioggia, Wolff ha sottolineato anche l'importanza della comunicazione tra Hamilton e l'ingegnere Peter Bonnington. "In queste condizioni è necessario essere molto precisi nella comunicazione con il pilota. Ovviamente è di grande aiuto se ingegnere e pilota lavorano insieme da molto tempo e si fidano reciprocamente", ha sottolineato. "Sono davvero orgoglioso e impressionato di quello che è successo in qualifica, siamo stati perfettamente sincronizzati".