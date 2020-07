Gp Ungheria, Hamilton centra la pole numero 90: "E' incredibile!"

BUDAPEST - "Devo pizzicarmi per crederci, ancora non me ne rendo conto. E questo risultato lo devo a un team incredibile di persone senza le quali non avrei avuto l'opportunità di fare tutto questo". Questo il commento di Lewis Hamilton dopo aver centrato la pole position numero 90 in carriera al Gp d'Ungheria. Per la Mercedes si tratta dell'ennesima doppietta in prima fila e il pilota britannico rivolge un pensiero al compagno di squadra, secondo. "Per battere Valtteri Bottas devi essere perfetto sul giro secco ed è una delle cose che mi piacciono di più", ha detto Hamilton.

Giro record, ora l'ottava vittoria in Ungheria

Hamilton, che ha fatto registrare il giro record all'Hungaroring in 1'13"447, domani, in gara, punta all'ottava vittoria in uno stesso Gran Premio, battendo il record di Michael Schumacher. Il campione del mondo teme soprattutto la partenza e il maltempo: "E' molto lunga la strada fino alla prima curva, dovrò cercare una buona partenza. Inoltre il meteo qui è imprevedibile, ma cercherò comunnque di concentrarmi il piu' possibile per cercare di portare a casa un'altra doppietta", ha concluso.