Gp Silverstone, Hamilton: "Ho intenzione di correre almeno altri tre anni"

SILVERSTONE – "Non credo di poter garantire nulla, ma ho intenzione di essere qui di sicuro. Questo è sicuramente l'obiettivo e incrociamo le dita. Sarò qui e avremo i tifosi qui l'anno prossimo". Lewis Hamilton è alla sua 14esima stagione di Formula 1 ma, prima del Gran Premio di Gran Bretagna, il sei volte campione del mondo afferma di essere pronto a continuare lo sport per almeno altri tre anni.

Fisico e testa diranno basta

Il 35enne punta alla sua settima vittoria nella corsa di casa a Silverstone, e in vista della gara ha detto che la pausa più lunga del previsto quest'anno a causa della pandemia di coronavirus gli ha dato "energia rinnovata" - e potrebbe addirittura prolungare la sua carriera in F1. Dato che il suo attuale contratto con la Mercedes scade alla fine della stagione, gli è stato chiesto se poteva garantire ai suoi fan che sarebbe tornato a Silverstone il prossimo anno e per quanto tempo avrebbe potuto continuare a correre.

"In termini di quanto tempo, è un po' indefinito. Direi che il blocco di Covid-19 sebbene sia stato negativo in molti, molti modi, in qualche maniera mi dato molta vita, molta energia per concentrarmi su alcune altre cose, e quel po' di tempo libero è stato davvero uno spazio per respirare, quindi mi ha dato solo una rinnovata energia per andare forse più a lungo" ha detto il campione della Mercedes.

"In definitiva, voglio essere in grado di gareggiare al livello in cui lo faccio ora, ma ovviamente c’è un punto in cui il fisico e la mente possono dire basta. Non so quando sarà, ma non credo che ciò accadrà a breve termine, nei prossimi due o tre anni, quindi spero di essere qui, si spera, per il prossimo futuro. Inoltre, ci troviamo in un periodo di tempo in cui al momento non è arrivato un altro pilota del mio background e ne sono consapevole", ha aggiunto Hamilton che nonostante stia per eguagliare il record di sette titoli mondiali di Michael Schumacher, afferma che sente ancora che deve giustificare il suo posto nello sport con le sue prestazioni.

"Voglio guadagnare la mia posizione qui e sento che ogni anno che torno non è scontato, solo perché ho i campionati del mondo alle spalle. Penso che devi ancora guadagnare il diritto di essere qui in termini di prestazioni, quindi il mio obiettivo è continuare a offrirle il più a lungo possibile. Quindi mi vedo andare avanti per almeno altri tre anni" ha concluso Lewis Hamilton.