GP Gran Bretagna, Vettel: “Non sono riuscito a prendere il ritmo”

SILVERSTONE - "È stata una giornata che definirei incompiuta. È stato un peccato perdere per intero la sessione del mattino. Ma pure nel pomeriggio abbiamo avuto un problema con il pedale del freno che ci è costato del tempo e non mi ha permesso di prendere il ritmo in pista" afferma il ferrarista Sebastian Vettel fermato al mattino da un problema all'intercooler nel primo giorno di libere del Gran Premio di Gran Bretagna in programma domenica a Silverstone, quarta tappa del Mondiale 2020 di Formula 1.

Acquisito informazioni utili

Il pilota tedesco vuole però vedere il bicchiere mezzo pieno: "Tutto sommato, anche se non abbiamo potuto percorrere molti giri, non è stata una giornata da buttare perché' abbiamo acquisito informazioni utili che ci aiuteranno a mettere a punto la vettura. Domani pomeriggio (oggi, ndr) vedremo dove saremo in classifica. La pista dovrebbe essere più fresca in termini di temperature e anche per noi potrebbe essere meglio" aggiunge il numero 5 della Ferrari.

Vettel ha poi commentato il ritorno di Nico Hülkenberg, chiamato a sostituire sulla Racing Point, Sergio Perez positivo al Covid, dice: "C'è stato un tempo in cui in Formula 1 c'erano fino a sei o sette piloti tedeschi contemporaneamente in pista, quindi è bello non essere più il solo… Chiaramente sono contento per lui ma nel contempo tutti speriamo di rivedere quanto prima Sergio (Perez) tra noi" chiude il 4 volte campione del mondo.