GP Gran Bretagna, Vettel: "Situazione difficile partire con le soft"

SILVERSTONE - "Probabilmente ho faticato a trovare il ritmo. La macchina non era male, ma non era adatta a me oggi. Ieri ho faticato perché ho fatto pochi giri, stamattina entrare in ritmo non è stato semplice. Domani le proverò tutte e vedremo quale sarà il risultato". Lo ha detto Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, quarta prova del Mondiale 2020, in cui il pilota tedesco della Ferrari non è andato oltre il decimo tempo.

Cercare di sfruttare le soft

Parlando ai microfoni di Sky Sport, il quattro volte campione del mondo si troverà ad affrontare una gara in salita partendo con le gomme rosse, le soft: "Partire con le soft non è ideale ma la situazione è questa e dovremo cercare di sfruttarla al massimo" ha concluso Vettel.