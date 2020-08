F1, Verstappen: "Difficile fare tre gare di fila anche l'anno prossimo"

ROMA - Austria, Stiria e Ungheria, poi Gran Bretagna, 70° Anniversario e Spagna. Sei appuntamenti, tre gare di fila con una sola settimana di pausa: il calendario con i GP ravvicinati ha fatto discutere e le triplette non sono ancora terminate perché dopo la pausa post Barcellona team e piloti affronteranno il tris Belgio, Italia, Toscana. "Per il momento credo che vada bene perché abbiamo fatto una lunga pausa in precedenza - ha spiegato Max Verstappen ai microfoni di RaceFans -. Ma non credo che vada bene anche per l'anno prossimo continuare a fare tre gare di fila".

Situazione al limite

In un calendario normale, infatti, l'olandese della Red Bull dice: "Due settimane di fila penso che vadano bene perché in mezzo abbiamo una settimana di pausa. Naturalmente dobbiamo accettare il fatto che, al momento, dobbiamo procedere in questa maniera e dunque cerchiamo di fare del nostro meglio. Ma questo, più o meno, penso che sia il limite", ha chiosato Verstappen.