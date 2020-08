F1, Marko: "Verstappen può ancora diventare campione del mondo"

ROMA - "Verstappen può ancora diventare campione del mondo, questo è il nostro obiettivo per la stagione". Queste le parole di Helmut Marko che rivela l'obiettivo della Red Bull dopo le prime sei gare della stagione di Formula 1. Nell’ultima gara, a Barcellona, Verstappen ha chiuso a 24 secondi dietro Hamilton. Sembra che la Red Bull abbia un apparente vantaggio nella gestione delle gomme, come si è visto nel corso del Gran Premio di Silverstone. Il consulente di Red Bull Racing ha infatti aggiunto nell'intervista alla rivista tedesca SpeedWeek: "Venerdì abbiamo fatto dei tempi agli stessi livelli della Mercedes. In gara entrambi i tipi di pneumatici si sono surriscaldati sull’asse posteriore, quindi abbiamo dovuto ridurre la nostra velocità. È stato peggio per Alex Albon che per Verstappen, perché anche nel suo setup avevamo sbagliato strada". Il divario per il prossimo Gp del Belgio a Spa-Francorchamps sarà colmato. Parola di Helmut Marko.