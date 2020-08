F1, ufficiale: al Mugello ritorna il pubblico, attesi 3000 tifosi

ROMA - "La F1 tornerà ad abbracciare i suoi fans dopo il Covid. Ieri è arrivata l'autorizzazione a far accedere il pubblico con protocolli specifici. 3.000 suddivisi su tre tribune per ogni giorno di gara. Traguardo di cui siamo soddisfatti, diamo un messaggio forte di ripartenza e rinascita in sicurezza". Lo ha detto Paolo Poli, ad del circuito del Mugello, ufficializzando ai microfoni di Sky Sport l'apertura al pubblico per la gara di Formula 1 in programma il prossimo 13 settembre.

Il 13 settembre la F1 riaprirà ai tifosi

Il circuito che debutterà nel calendario della F1 col Gp della Toscana-Ferrari 1000, conquisterà dunque, un record mondiale: sarà il primo circuito che ospiterà il pubblico in una gara di F1 in tempo di Covid 19. Dopo l'ordinanza emessa ieri dalla regione Toscana, oggi è arrivata l'ufficializzazione della notizia dai gestori del circuito.