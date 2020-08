Gp Belgio, Hamilton: "Nessun errore, qualifica incredibile"

SPA - "Quella di oggi è una pole davvero importante per me perchè mi sono svegliato leggendo della scomparsa di Chadwick Boseman. E' un'annata davvero pesante finora, mi ha colpito davvero questa notizia". Lo ha detto Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gran Premio del Belgio, in cui il pilota della Mercedes ha centrato una pole position record, che ha dedicato all'attore afroamericano scomparso a 43 anni. "Non è stato semplice ritrovare la concentrazione - ha detto il britannico al traguardo - ho cercato di lavorare alla perfezione anche per quello che lui che ha fatto per la nostra gente, non lo dimenticheremo mai".

Hamilton: pole e zero errori a Spa

In merito alla qualifica record e alla sua 93/a pole position in carriera, Hamilton ha detto: "E' stato incredibile, ogni giro sono andato sempre meglio. Non é semplice sfruttare al massimo la macchina su questa pista, qui è importante trovare l'equilibrio. Non ho commesso neanche un errore, il primo giro del Q3 è stato fantastico - ha spiegato il campione del mondo - Qui non è semplice, noi non siamo i più forti nel primo e terzo settore, ma siamo i più veloci in quello centrale. Per questo ho scelto un assetto che mi permettesse di guidare senza aver bisogno delle scie".