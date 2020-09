GP Italia, Vettel: "Preoccupato per il futuro di questo sport"

ROMA - "Guardando alla situazione nel mondo ci si potrebbe chiedere qual è la posizione della Formula 1 e in quali condizioni si trova al momento. Ci sono dei problemi importanti che dobbiamo considerare e affrontare perché la F1, nelle grandi sfide del pianeta, al momento non lotta in prima linea". Sebastian Vettel, interpellato durante la conferenza stampa pre Gran Premio d'Italia, lancia un appello mostrandosi piuttosto preoccupato per il futuro del Circus. "La Formula 1 deve fare di piu' rispetto a ciò che sta facendo ora: deve essere un pochettino piu' aperta e tollerante rispetto alla situazione generale nel mondo altrimenti il futuro potrà essere sempre piu' complicato - ha spiegato il tedesco della Ferrari -. Come sport globale dovremmo agire con maggiore responsabilità, dare l'esempio e non reagire alle pressioni esterne. Ci sono tante cose che dovremmo analizzare, come la cura dell'ambiente, l'utilizzo della plastica: dovremo evolverci sempre e non farlo soltanto quando è conveniente". E su un possibile futuro da dirigente in un team per guidare il cambiamento: "Al momento sono troppo giovane ma anche quando dirigi un team hai un'influenza piuttosto limitata. Sta agli enti governativi di questo sport imporre un cambiamento", ha concluso Vettel.

