GP Italia: Ferrari sempre lontane nelle terze libere, Bottas più veloce

ROMA - Valtteri Bottas è il più veloce al termine della terza sessione di prove libere sul circuito di Monza. A poche ore dalle qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1 è il pilota finlandese della Mercedes a far registrare come spesso accade il miglior tempo (1'20"08) nel corso dell'ora a disposizione di team e piloti per cercare il setup migliore e prepararsi per l'appuntamento pomeridiano. Capitolo Ferrari: Charles Leclerc è 11°, Sebastian Vettel solo quindicesimo, in ogni caso in linea con quanto visto nella giornata di ieri. Sarà un’altra qualifica difficile, quindi, per la Ferrari.

McLaren sorprendenti!

Carlos Sainz trova incredibilmente il secondo tempo della mattinata, con alle spalle del pilota della McLaren il suo compagno di scuderia Lando Norris. Solo un quinto posto per il campione del mondo Lewis Hamilton dietro a Daniel Ricciardo su Renault, che si è fermato anzitempo negli ultimi minuti delle PL3 per un guasto alla monoposto. La scuderia comunque esclude problemi seri a cambio e power unit. Sesto tempo per Max Verstappen, unico a non migliorarsi nel passaggio dalla Medium alla Soft. Alle 15 le monoposto torneranno in pista per le qualifiche in vista del Gp d'Italia.