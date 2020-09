GP Toscana, dalla Germania: "Mick Schumacher vicino al debutto in F1"

ROMA - Mick Schumacher potrebbe fare il suo debutto in Formula 1. L'indiscrezione, al momento tutta da confermare, arriva dai media tedeschi: il figlio del campione Michael dovrebbe scendere in pista nella prima sessione di prove libere sul circuito del Mugello, in programma venerdì 11 settembre, in occasione del GP Toscana. Gli ottimi risultati conseguiti nelle ultime settimane dal pilota tedesco (ultima la vittoria in Gara 1 di Monza nel campionato di Formula 2) hanno spinto i vertici del Cavallino a concedergli una grande opportunità sulla pista toscana, almeno secondo quanto riportato dall’emittente teutonica RTL. Non è così scontato che possa correre con l'Alfa Romeo, che ha già ufficializzato alcune sessioni di libere per Mick a fine campionato, perché uno tra Grosjean e Magnussen alla Haas potrebbe cedergli il posto.