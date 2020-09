GP Toscana, Verstappen: "Non siamo lontani dalle Mercedes"

ROMA - "Per noi è stata una buona giornata. Possiamo essere piuttosto soddisfatti dal comportamento della macchina e non siamo troppo lontani dalla Mercedes, questo è un aspetto positivo". Lo ha dichiarato il pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo aver centrato la top-3 in entrambe le sessioni di prove libere nel venerdì del Gran Premio della Toscana. "Il Mugello è una gran bella pista, ci sono curve davvero molto veloci - ha aggiunto Verstappen dopo le prove libere 2 -. Poter affrontare curve come Arrabbiata 1 e 2 con una macchina di F1 è davvero bello".