Gp Toscana, diretta della gara alle 15.10

SCARPERIA - Tutto pronto per la gara del Gran Premio di Toscana di Formula 1, il nono appuntamento stagionale con il Circus. Sul circuito del Mugello, nella seconda fatica in otto giorni in Italia, è caccia alla vittoria in un GP che probabilmente sarà un unicum in questa singola stagione anomala: Hamilton appare il favorito, ma occhio a Bottas e Verstappen. Più difficile che le Ferrari possano andare a podio.

© Getty Images

Come seguire la gara in diretta tv

La nona tappa del Mondiale di Formula 1 2020 verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201), in chiaro su TV8 e in streaming su Sky Go e NOW TV, con la gara in programma alle 15.10, anche in 4K HDR con Sky Q satellite.