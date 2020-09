Gp Toscana, Verstappen: "Incidente con Gasly? Mi sarei ritirato lo stesso"

SCARPERIA - "L'incidente con Gasly? E' quello che succede quando ti trovi in una situazione del genere, è andata come è andata e mi sarei ritirato ugualmente". Max Verstappen commenta con amarezza quanto successo nel corso del Gran Premio di Formula 1 di Toscana in cui per l'olandese è arrivato il secondo ritiro consecutivo, per incidente ma causato da un problema tecnico.

© EPA

Le parole del pilota olandese

Il pilota della Red Bull prova a spiegare ai microfoni di Sky Sport i motivi alla base di questa debacle al Mugello che fa il paio con l'altro zero ottenuto a Monza: "Già dal giro di formazione ho avvertito un problema al motore, probabilmente è lo stesso di Monza. Ho avuto un buono scatto, mi sono ritrovato dietro ad Hamilton ma poi non sono più riuscito ad accelerare".