Gp Toscana, Hamilton: "Pazzesco conquistare 90 vittorie"

SCARPERIA - "E' pazzesco ottenere la novantesima vittoria, è tutto annebbiato nella mia testa. Oggi abbiamo vissuto tre gare diverse nello stesso giorno e le ripartenze sono state tanto incredibili quanto difficili". Lewis Hamilton si gode la vittoria numero 90 in Formula 1, piantando la sua bandierina anche al Mugello nel primo Gran Premio di Toscana in cui il pilota della Mercedes è scattato in pole e ha vinto, non senza alcune difficoltà.

© EPA

Il duello con Bottas

Bottas, infatti, è stato più combattivo del solito e alla partenza lo aveva bruciato, salvo poi trovare la reazione del britannico, che dimostra di apprezzare e conoscere anche questa pista: "Ho fatto fatica a tenere Bottas alle mie spalle. In alcuni momenti della gara ha cercato di rosicarmi dei decimi, anche nei rettilinei molto lunghi che ci sono qui al Mugello. Ma comunque adoro questa pista".