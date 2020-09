F1, Hamilton tra i 100 personaggi più influenti al mondo nel 2020

ROMA - Dopo il 90° successo al Mugello, Lewis Hamilton potrebbe eguagliare il record di vittorie in Formula 1 di Michael Schumacher. Nel frattempo, però, il pilota della Mercedes ha centrato un altro grande traguardo. L'inglese infatti è stato inserito dal TIME nell'elenco delle 100 persone più influenti al mondo nel 2020, in una classifica che comprende persone appartenenti a campi diversi come scienza, cinema, politica o sport.

Sempre Hamilton

Per Hamilton non si tratta della prima volta, in quanto il sei volte iridato è apparso nella lista del settimanale americano anche nel 2016. "Il suo attivismo ha commosso anche il mondo. Lewis ha portato l’attenzione internazionale al movimento Black Lives Matter, attraverso la sua difesa sui social media e agli eventi di F1. La preparazione mentale di Lewis, la sua aura, la sua capacità di sfruttare ogni opportunità di utilizzare la sua piattaforma per scacciare il razzismo sono più di un semplice modello per i piloti di auto da corsa e per altri atleti. È un’ispirazione per tutti", ha dichiarato sulle colonne del Times il pilota della Nascar Cup Series Bubba Wallace.