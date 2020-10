GP Eifel, Raikkonen: "Nessuna decisione sul mio futuro"

NÜRBURG – “Sinceramente non so nulla perché finora non è stato deciso niente. Naturalmente ci sono stati dei colloqui con l’Alfa Romeo. Vedremo”. Come sempre è lapidario Kimi Raikkonen quando parla del suo futuro in Formula 1 alla vigilia del Gran Premio dell’Eifel.

Record assoluto

Iceman domenica al Nürburgring raggiungerà Rubens Barrichello a quota 323 Gran Premi disputati, record assoluto per il Circus. Il campione del mondo del 2007 con la Ferrari, ultimo a riuscirci con la Rossa di Maranello, ha però negato che vi siano opzioni per il prossimo anno con l’Alfa Romeo. "Non ho mai avuto un'opzione nel mio contratto, quindi non c’è nulla di vero", ha detto Raikkonen parlando al sito ufficiale della Formula 1. "Non ho firmato niente né la scorsa settimana, o un mese fa o ieri o oggi”.

Il pilota finlandese, compirà 41 anni alla fine di ottobre, ha il contratto in scadenza e sembra che debba essere proprio lui a decidere se proseguire o no con la scuderia svizzera. Raikkonen, fedele al soprannome di Iceman, non si è scomposto quando gli hanno ricordato del record che toccherà domenica al Nürburgring: “Vent’anni fa non mi sarei mai immaginato di essere ancora qui, raggiungendo Rubens. La verità è che non facevo mai piani a lunga scadenza: ma alla fine è così che è andata” ha concluso Raikkonen.