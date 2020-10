ROMA - "È importante che tutti nel mondo ricordino che il virus è ancora presente, quindi è importante che tutti continuino ad usare mascherine e distanziamento sociale". È questo il commento di Lewis Hamilton dopo l'annuncio della Mercedes di un secondo caso di positività al Coronavirus nel team tedesco. Il campione del mondo si dimostra alquanto preoccupato. "Non so dire cosa significa questa situazione per il nostro team, che resta comunque un gruppo fantastico", conclude Hamilton.