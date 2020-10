Hamilton, da pilota a meccanico: fora in strada e cambia la ruota!

ROMA - Capita di forare in pista, figuriamoci su strade da comuni mortali. È quello che successo al campione del mondo di F1, Lewis Hamilton, protagonista di immagini insolite sui suoi social network. Il pilota Mercedes, munito di mascherina, felpa, shorts dai colori sgargianti, e una chiave in mano, è ritratto a cambiare la ruota della sua Mercedes EQC. Il britannico ha spiegato di aver forato, ed è stato costretto a fermarsi in una stazione di servizio.

Fai-da-te in un minuto

Da pilota "top di gamma" a meccanico, il passaggio è stato obbligato. Hamilton ha sostituito lo pneumatico danneggiato e ha poi spiegato di essere ripartito senza dover fare il pieno, visto che il mezzo su cui viaggiava è un Suv elettrico proprio della casa tedesca. In tutto, l'operazione "ha preso un minuto"; magari non un tempo record per la Formula 1 (tra i commenti c'è chi scherza proprio su questo), ma sicuramente sufficiente alla sostituzione fai-da-te del pilota pi vincente degli ultimi anni.