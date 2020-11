F1, Wolff: "Tanti sacrifici dietro i titoli della Mercedes"

BRACKLEY - Dietro al settimo titolo consecutivo in Formula 1 ci sono "sangue, sudore e lacrime": parola del team principal della Mercedes,Toto Wolff, che racconta come la lotta per l'ennesimo successo abbia messo a dura prova tutti i membri del team. La Mercedes ha già vinto il campionato costruttori e, a una manciata di gare dalla fine della stagione, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas gli unici contendenti per il titolo piloti. Un traguardo enorme, ma anche molto faticoso da raggiungere, spiega Wolff.

Grandi sacrifici

"Non solo ha avuto un impatto su di me, ma ha avuto un impatto su tutti coloro che sono coinvolti nel progetto", ha detto. "Quello che succede a porte chiuse non si vede mai. All'apparenza, andiamo in pista e vinciamo le gare. Ma la verità è che c'è così tanto sacrificio dietro le quinte". Per Wolff, una delle chiavi del successo della Mercedes è il modo in cui il team continua a cercare di migliorare. L'obiettivo iniziale di vincere un campionato del mondo, fissato nel 2014, ha contribuito a ispirare il team. "All'epoca pensavamo che vincere più campionati fosse un po' inverosimile. Ma questo obiettivo ci ha ispirato per ogni singola stagione: è una parte importante del nostro successo".