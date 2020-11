F1, Hamilton: "Merito rispetto per quello che ho fatto"

ROMA - Lewis Hamilton chiede "rispetto": il pilota britannico, fresco di campionato del mondo di F1, replica a quanti hanno minimizzato il suo settimo trionfo nel circus, addebitandolo soprattutto alla sua super monoposto messa a punto dalla Mercedes. "Merito rispetto - ha dichiarato Hamilton, come riferisce l'edizione online di Marca - Vorrei che ci fossero gare più complicate, come quella in Turchia, il più delle volte sarò in grado di dimostrare di cosa sono capace".

Il confronto con Bottas

"C'è un altro grande pilota - ha poi aggiunto riferendosi al compagno di squadra Valtteri Bottas, ma senza citarlo per nome - che guida la mia macchina e ovviamente non ottiene quel che ottengo io. Sento commenti interessanti da grandi piloti, soprattutto dal passato. Ovviamente servono una grande squadra e una grande macchina, nessuno ha vinto il Mondiale in nessun altro modo".