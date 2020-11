F1 Renault, Budkowski: "Alonso vuole iniziare a lavorare il 1° gennaio"

ENSTONE – “Fernando vorrebbe la nuova macchina, nella galleria del vento, già il 1° gennaio”. Marcin Budkowski, direttore esecutivo della Renault che il prossimo anno prenderà la denominazione di Alpine, spiega tutta la grande motivazione che sta alimentando Alonso.

Sforzi infiniti

Il due volte campione del mondo, in vista del suo rientro in Formula 1 il prossimo anno, non sta risparmiando energie e sforzi con il team transalpino: “Chiede qualsiasi cosa, è motivatissimo tanto da chiedermi di voler essere qui a Enstone già dal 1° gennaio” le parole del manager della Renault riprese dal sito specializzato F1i.com. “Mi ha domandato del regolamento e quando gli ho spiegato che la macchina si può sviluppare dall’anno prossimo, non si è scomposto e ha affermato di voler essere qui sin dal primo giorno e darci una mano”.

Budkowski vede Alonso carico per il ritorno in Formula 1: “Le sue motivazioni sono altissime: vuole abituarsi a tutto, macchina, sedile, squadra, nuove procedure. Lui è lontano dalle piste da ben due anni: desidera ritrovare ritmo e rimettersi in forma”.