F1, Russell: "Io e Hamilton dovremo dare priorità allo sviluppo dell'auto"

ROMA - Il mondiale di F1 è pronto a partire: la settimana prossima, tra mercoledì 23 e venerdì 25, infatti, si disputeranno i primi test ufficiali, a Barcellona. Nelle scorse ore, la scena è stata occupata dalla presentazione di Ferrari e Mercedes, due monoposto chiamate a giocare un ruolo da protagonista nella nuova stagione. Per quanto riguarda le Frecce d'Argento, c'è tanta attesa anche per conoscere l'impatto di George Russell con la sua nuova scuderia. Il pilota britannico si è infatti guadagnato l'ingaggio come "spalla" di Lewis Hamilton dopo i buonissimi risultati ottenuti con una Williams certamente non competitiva, ma in cui si è distinto soprattutto in qualifica. A proposito del rapporto con il connazionale, Russell, nell'intervista rilasciata a motorsport.com, ha dichiarato: "Abbiamo un enorme rispetto l’un l’altro e penso che sarà d’aiuto il fatto che cinque anni fa partecipavo alle riunioni con gli ingegneri ed ascoltavo. Dobbiamo dare la priorità allo sviluppo della vettura, perché la situazione regolamentare attuale non sarà chiara come lo è stata negli ultimi anni. Dobbiamo assicurarci di condividere più dati possibili perché è nel nostro stesso interesse. Se avremo la vettura più veloce in griglia, allora potremo preoccuparci l’uno dell’altro, ma fino a quel momento l’attenzione sarà rivolta allo sviluppo dell’auto".