Team Andretti in F1, FIA: "Non siamo nella posizione di poter commentare"

ROMA - Michael Andretti fa sul serio nella sua volontà di entrare con un nuovo team in F1. Ad annunciarne le mosse è stato il padre Mario, campione del mondo 1978 con la Lotus, che in un tweet aveva scritto che Michael "ha presentato una richiesta di iscrizione alla FIA per schierare un nuovo team a partire dal 2024. La Andretti Global ha le risorse necessarie e soddisfa tutti i parametri. E ora aspetta l’approvazione della Federazione". Federazione che in realtà al momento si è dimostrata abbastanza fredda. Infatti, un portavoce della FIA, intercettato dal portale The-Race.com, ha dichiarato: “La FIA non si trova in questo momento nella posizione di poter commentare eventuali interessamenti o richieste di iscrizione ricevute da potenziali nuovi concorrenti per quanto riguarda il campionato del mondo di F1”.