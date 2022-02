F1, Albon: "Non facile fare confronti, virtualmente è tutto più semplice"

ROMA - La Formula 1 ritrova Alexander Albon, che in occasione del 2022 rimpiazzerà al volante della Williams George Russell (passato alla Mercedes). Il pilota thailandese torna dunque nella classe regina delle monoposto dopo un anno di assenza. Al termine della sua esperienza con la Red Bull aveva infatti trascorso una stagione nel DTM, guidando una Ferrari di AF Corse. Tuttavia non vede l’ora di tornare a sfrecciare sui circuiti più prestigiosi del mondo ed ha svelato a Motorsport.com le sue prime sensazioni con la squadra britannica, ma anche ciò che ha comportato l’anno di lontananza dal Circus.

Albon: "Difficile fare confronti"

“Quest’anno lontano dalla F1 ha fatto sì che la mia visione di tutto ciò che accade fosse diversa. Avevo un quadro della situazione generale più completo, quando sei in pista talvolta è difficile pensare – ha spiegato il 25enne, che poi ha aggiunto - Fare confronti non è facile visto che i simulatori cambiano tra loro e non sono lontanamente paragonabili alle sensazioni che si provano sul tracciato. E’ tutto molto più facile virtualmente”. Albon ha conquistato due podi nel corso delle sue altrettante stagioni in Formula 1, chiudendo rispettivamente 8° e 7° nella classifica generale. Ovviamente non sarà facile ripetersi, ma le motivazioni non mancano e neppure il talento.