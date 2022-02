F1, Bottas: "Hamilton imbattibile a parità di macchina"

ROMA - Nel suo quinquennio alla Mercedes forse Valtteri Bottas non ha raccolto quanto sperato . Certo, il suo contributo è stato vitale per i successi della scuderia della Stella nel mondiale costruttori e per gli ultimi titoli iridati di Lewis Hamilton, ma a livello personale le soddisfazioni sono state poche. "Sconfiggere Hamilton - ha detto Bottas a "SunSport" - non è semplice e io l'ho sperimentato. Non vedo nessuno che possa batterlo a bordo della stessa macchina ". Una constatazione sicuramente frutto dei suoi due secondi posti nei Mondiali 2019 e 2020, dove Hamilton è stato irresistibile. Ora a sostituire il finlandese è stato chiamato George Russell , ma Bottas avverte: "Si adatterà bene perché la Williams ha motore Mercedes, ma arrivare prima di Hamilton non sarà facile ".

Un nuovo ruolo

Il talento e la costanza di Hamilton gli hanno permesso di conquistare sette titoli mondiali. "Ogni pilota - ha aggiunto Bottas - ha alti e bassi. Ma lui è capace di mantenere sempre alta l'asticella. Quando lo scenario in pista cambia, lui sa adattarsi bene e, anche quando non è la sua giornata migliore, fa sempre una grande prestazione". In alcuni Gran Premi è stato però il finlandese ad avere la meglio: "Sono orgoglioso di dire che qualche volta l'ho spuntata io, ma con lui nel box non sono mai riuscito ad essere un leader. Con il nuovo team mi sento a mio agio e sono felice di poter aiutare la Sauber-Alfa Romeo a migliorare". Per lui infatti la Formula 1 2022 presenterà un'altra sfida. Con il rookie Guanyu Zhou, sarà infatti Bottas il leader della scuderia elvetica, che ha puntato su di lui per rilanciarsi in classifica.