F1, Hamilton: "Nel 2022 vedrete la mia versione migliore"

ROMA - Lewis Hamilton è pronto a tornare in pista per dimostrare a tutti il proprio valore, al di là di tutto. Il sette volte campione del mondo, dopo la delusione del Gran Premio di Abu Dhabi, è tornato tirato a lucido, voglioso di far vedere che il 2021 rappresenta solo una parentesi nella sua leggendaria carriera: "Se pensavate di aver già visto la migliore versione di me, aspettate quest’anno", le sue parole in conferenza stampa che confermano la voglia di riprendersi la rivincita su Max Verstappen.

Hamilton torna su Abu Dhabi

Dopo che Hamilton ha perso la possibilità di conquistare il suo ottavo titolo iridato - cosa che gli avrebbe permesso di superare Michael Schumacher diventando il più vincente di sempre - la stampa internazionale ha evidenziato le carenze della FIA nella gestione di gara, con la Federazione che ha da poco sollevato Michael Masi dal suo incarico. Inizialmente atteso entro il 14 febbraio, il report ufficiale sul GP di Abu Dhabi sta però tardando ad arrivare: "Non pensavo che non fosse ancora stato reso noto. Sono però ansioso di vedere quel report. Spero che tutti possano visionarlo per comprendere meglio di tutto". Hamilton, pur non dimenticando il passato, è ormai pronto a scendere in pista per la stagione 2022, quella che sarà del riscatto per il pilota inglese.