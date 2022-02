F1, l'Alpine presenta l'A522 di Alonso e Ocon

ROMA - La BWT Alpine ha appena presentato la A522 , la nuova monoposto con la quale Fernando Alonso e Esteban Ocon scenderanno in pista per la prossima Formula 1 . La scuderia di Enstone, dopo l'addio di Marcin Budkowski, si affida dunque a Otmar Szafnauer , figura d'esperienza nel paddock, nominato da poco nuovo team principal . Mentre sarà Pat Fry il responsabile tecnico che, assieme al direttore tecnico Matt Harman, risponderà al CEO di Alpine , Laurent Rossi . Il nuovo team principal ha detto: "È un onore essere qui con Alpine. Nel team io vedo un gruppo capace, dove porterà la mia leadership collaborativa".

Le parole di Szafnauer

"L'amalgama tra team e piloti - ha detto Szafnauer - è importante, ma ancora più importante è portarla nella giusta direzione. Collaborazione e fiducia sono le mie parole chiave". La scuderia di Enstone, motorizzata Renault, l'anno scorso ha raccolto 155 punti, piazzandosi quinta nella classifica costruttori. La vittoria del francese in Ungheria e il terzo posto dell'intramontabile Alonso in Qatar sono stati gli unici acuti di una stagione caratterizzata però da una grande costanza in zona punti. Non vi è dubbio sul fatto che l'Alpine per il 2022 punterà a sfruttare le pieghe del nuovo regolamento per ambire a piani più nobili della classifica.