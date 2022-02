F1, Bottas: "L'Alfa Romeo ha investito parecchio, sento la responsabilità"

ROMA - Ora che la Mercedes fa ormai parte del suo passato, Valtteri Bottas è pronto ad assumere il ruolo di leader in una scuderia meno blasonata, ma dalle grandi ambizioni: l'Alfa Romeo. Il team di Hinwil, in Svizzera, ha infatti cambiato la sua line-up: via Giovinazzi e Raikkonen, dentro il finlandese e Guanyu Zhou, primo pilota cinese in Formula 1. Sarà dunque il 32enne a guidare il rookie e tutto il team nella stagione 2022: "Alfa Romeo è un marchio dalla grande tradizione sento una grande responsabilità. Per la prima volta sono io il pilota con più presenze e devo trascinare la squadra verso la crescita".