F1, i piloti si schierano sulla crisi ucraina: "Non vogliamo correre in Russia"

ROMA - La crisi internazionale tra Russia e Ucraina arriva alle porte della Formula 1. Mentre a Barcellona si corre il day-2 dei primi test della stagione, i piloti del Circus iniziano a scherarsi contro il regolare svolgimento del Gran Premio di Russia, in programma a Sochi il prossimo 25 settembre. Il primo a farlo è Sebastian Vettel dell'Aston Martin, da sempre semsibile a tematiche sociali: "Non andrò a corrre in Russia. È sbagliato. Mi dispiace per le persone innocenti che stanno perdendo la vita per ragioni stupide e per una leadership politica folle". È poi il turno del campione del mondo in carica Max Verstappen: "Quando un paese è in guerra, non è giusto andare a correre lì".