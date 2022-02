F1, Russell dopo i test: "I tempi non sono rappresentativi"

ROMA - Non è iniziata affatto male l'avventura di George Russell come compagno di squadra di Lewis Hamilton in Mercedes. Il giovane britannico ha fatto registrare il secondo tempo nel day-3 dei recenti test di F1 svolti a Montmelò: “I tre giorni passati a Barcellona sono stati incredibilmente intriganti, ma non credo che i tempi sul giro siano molto rappresentativi. Noi siamo stati in cima alla classifica dei tempi oggi utilizzando la mescola C5, che è incredibilmente efficace a Barcellona, ma non ci farei troppo affidamento", dichiara.