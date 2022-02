F1, Horner: "Mettere il numero 1 sulla macchina di Max non è arrogante"

ROMA - Max Verstappen ha deciso di abbandonare il proprio numero 33 per affidarsi all'1 dopo la vittoria del Mondiale 2021. Una scelta che è stata motivata e raccontata nel dettaglio dal team principal della Red Bull, Christian Horner: “Attaccare quel numero sulla macchina dopo tutta la sofferenza sportiva vissuta l’anno scorso, è un risultato che tutti noiabbiamo meritato ed ha emozionato tutti i membri nella squadra. Motiva tutti noi e ci trasmette fiducia, che è un aspetto importantissimo in qualsiasi sport. Non va confuso come una mossa arrogante, ma come uno stimolo per tutta la nostra compagine”, ha spiegato.